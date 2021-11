Frechheiten aus Lönneberga machen sich gut am Gleis 1

Premiere ist am Freitag, 26. November, um 18 Uhr. Weiter geht es am 27. und 28. November um 15 Uhr. Karten für die Aufführungen am Gleis 1 gib es in der Touristinformation am Bahnhof oder unter www.ticket-regional.de. Die dann geltenden Corona-Schutzmaßnahmen sind zwingend einzuhalten.