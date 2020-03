Der Frühstückstreff findet am Samstag, 21. März, von 9 bis 12 Uhr (Einlass 8:30 Uhr) im katholischen Gemeindehaus St. Verena in Kehlen statt. Kosten: 13 Euro. Voranmeldung ab Montag, 9. März, mit Angabe von Name, Vorname und Telefonnummer (wichtig für Rückfragen) per E-Mail anmeldung-fruehstueck@gmx.de oder Telefon 07542 / 18 00 (Büro für Gemeinwesenarbeit, Ute Lamprecht). Anmeldeschluss ist der 17. März. Teilnehmer, die verhindert sind, werden gebeten, rechtzeitig abzusagen, damit andere Interessierte nachrücken können.