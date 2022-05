Frauenfußballprofi Giulia Gwinn kommt nach Meckenbeuren

Auch die Lindauerin Janina Minge hat die Bundesligasaison beendet. Mit dem SC Freiburg landete sie auf Rang sechs. Am letzten Spieltag gab es für die Breisgauerinnen ein 0:0 beim 1. FC Köln. Beim torlosen Remis stand die Mittelfeldspielerin Minge wieder einmal in der Startelf – das war in allen 22 Partien der Fall. Die 22-Jährige ist Leistungsträgerin im Breisgau und plant nicht, daran etwas zu ändern. Im Oktober 2021 verlängerte sie ihren Vertrag. „Ich bin jetzt schon seit längerer Zeit in Freiburg und fühle mich einfach unheimlich wohl hier. Egal ob sportlich oder privat – Freiburg ist mittlerweile wie eine Heimat für mich geworden. Ich freue mich sehr auf die weitere Zusammenarbeit“, begründete Minge, die über die Stationen TSG Lindau Zech, VfB Friedrichshafen und FC Wangen im Jahr 2015 beim SC Freiburg landete. (nib)