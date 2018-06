Frauenbund unter neuer Leitung

Der Katholische Deutsche Frauenbund (KDFB) in der Diözese Rottenburg-Stuttgart hat zwei neue Vorsitzende: Die Delegiertenversammlung wählte am Samstag in Ulm die Religionslehrerin und Schulseelsorgerin Karin Walter aus Biberach zur Vorsitzenden und die bisherige Schatzmeisterin Gabi Ilg aus Meckenbeuren zu ihrer Stellvertreterin.

Sie lösen Annette Ruck und ihre Stellvertreterin Margarete Willburger ab, die zehn Jahre lang den Diözesanverband geleitet haben und laut Satzung nicht mehr kandidieren konnten. Für ihr vielfältiges Engagement auch in den Gremien des Bundesverbandes verlieh ihnen KDFB-Vizepräsidentin Sabine Slawik im Namen des Bundesvorstandes die Lapislazuli-Nadel als höchste Auszeichnung des Verbandes. Neu im Diözesanvorstand sind die Diplom-Sozialarbeiterin Ulrike Reichert-Somoza aus Ravensburg und Diplom-Soziologin Sabrina Stula-Hauser aus Stuttgart, die als Beisitzerinnen nachgewählt wurden.

Karin Walter und Gaby Ilg dankten ihren Vorgängerinnen: „Ihr seid mutig in den sicher nicht immer einfachen Jahren vorausgegangen und habt vorausgedacht, in die Wege geleitet und angepackt, was für die Zukunft des Verbandes nötig und wichtig ist.“