Frauenbund spendet viermal 300 Euro

Der katholische Frauenbund Meckenbeuren hat es sich zur‚Aufgabe gemacht, dort zu helfen, wo Hilfe dringend nötig ist. Nun spendet der Frauenbund den Erlös des Osterkerzenverkaufs an vier soziale Einrichtungen.

Jeweils 300 Euro gehen ans . Frauen- und Kinderschutzhaus Bodensee in Friedrichshafen, an das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach, an die Aktion Martinusmantel, Bistum Rottenburg-Stuttgart, und an das Missio-Projekt „Hilfe für syrische Frauen“.

Es sei in Meckenbeuren seit langen Jahren gute Tradition, dass viele fleißige Hände in der Hockstube – und dieses Jahr wegen Corona auch zu Hause – während der Fastenzeit wieder unermüdlich wunderschöne Osterkerzen gebastelt haben, die dann in der Karwoche an die Gläubigen verkauft wurden. Der Frauenbund dankt allen Helferinnen und auch den Käufern der Kerzen, heißt es in einer Pressemitteilung.