30 Frauen der Seelsorgeeinheit Meckenbeuren sind am vergangenen Donnerstag der Einladung des Frauenbunds zu einem Ausflug nach Memmingen gefolgt. Vor dem gemeinsamen Mittagessen lernten sie bei einer Stadtführung die Geschichte und die Sehenswürdigkeiten Memmingens kennen. Danach hatten sie die Gelegenheit für einen kleinen Bummel. In Buxheim wurden sie im Anschluss in die Geschichte der Kartause und das Leben der Mönche eingeweiht. Foto: Isolde Trüller