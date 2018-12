Frauenbund feiert in St. Maria Advent

86 Frauen haben sich am vergangenen Freitag im Gemeindehaus St. Maria zur alljährlichen Adventsfeier des katholischen Frauenbundes Meckenbeuren getroffen. Das Adventsopfer in Höhe von 790 Euro wird noch vom Frauenbund Meckenbeuren auf 1000 Euro aufgestockt und geht an ein Projekt des Frauenbundes in Mumbai, an die soziale Nähwerkstatt CHAIM, teilt der Frauenbund mit.

Die Adventsandacht unter dem Thema „Jesajas Traum“, die musikalische Begleitung von Margret Baumann, die schönen Melodien, vorgetragen von der Flötengruppe unter Traudel Gaupp und das wunderschön und stimmungsvolle dekorierte Gemeindehaus, der Glühwein, Punsch und die Hefekerzen für den kulinarischen Genuss – alle dies trug laut Pressemitteilung zu einem gemütlichen und geselligen Abend bei.

Marion Barthle ist Märchenerzählerin und erfreute die Frauen bereits beim Sommerfest mit ihrer gekonnten und eindrucksvollen Art der Erzählkunst. Diesmal durften sich die Gäste der Adventsfeier über drei anregende Geschichten freuen. Dazwischen spielte sie mit ihrer Panflöte auf. Ihr Fazit „Jeder ist wichtig an seinem Platz. Jeder Funken Wärme, den wir geben, kommt in das eigene Herz zurück. Halten wir die Augen offen für die kleinen Geschenke des Alltages.“ Als Zeichen des Dankes erhielt Marion Barthle einen schönen Weihnachtsstern.