Frauenbande begeistert mit tollem Konzert

„Stimmgewaltig nimmt Sie die Frauenbande – unterstützt durch zahlreiche Projektsängerinnen- mit auf den Broadway und präsentiert bekannte wie weniger bekannte Stücke aus der Welt des Musicals“ - so hatte der Frauenchor der Harmonia Meckenbeuren zum Konzertabend im Kultur am Gleis 1 eingeladen. Appetit auf ihr Konzert „Frauenbande meets Musical“ hatten die Sängerinnen bereits bei ihrem bravourösen Auftritt beim Jahresempfang der Gemeinde gemacht. Kein Wunder also, dass sich der 60 Frau starke Projektchor unter der Leitung von Jürgen Jakob bereits im Vorfeld über ein zweimal ausverkauftes Haus freuen konnte.

„Tauchen Sie ein in Glitzer und Glamour in der Welt des Broadway“, eröffnete Sonja Wirsum auf originelle und sympathische Weise das Programm. Dies konnten die Gäste mit Darbietungen aus den Musicals „A Chorus Line“, „The Wiz“, dem „Phantom der Oper“ und „Sister Act“ denn auch wahrlich genießen, bevor das Trio Jürgen Jakob (Klavier), Helge Herr (Pianist) und Stefan Lohr (Schlagzeug) mit der sinfonischen Suite aus der „West-Side-Story“ begeisterten. „Es ist einfach faszinierend, wie der stimmgewaltige Chor Gesang und Choreografie verbindet“, zeigten sich Anette Bucher und Gunnar Heiligensetzer, beide Mitglieder des Meckenbeurer Da-Capo-Chores, bereits in der Pause begeistert von einem musikalisch sehr anspruchsvollen und brillant vorgetragenen ersten Konzertteil. Beeindruckend sei auch, dass die Solistinnen aus den eigenen Reihen kämen.

Mit einem Medley aus dem Musical „Cats“ startete der Chor in die zweite Konzerthälfte. Dass infolge auch Lieder aus „König der Löwen“, „Tanz der Vampire“ und „Starlight Express“ exzellent vorgetragen wurden, versteht sich fast schon von selbst. Mit dem Lied „Ich gehör nur mir“ aus dem Musical „Elisabeth“ begeisterte Stefanie Göttle mit einem wunderbaren Solovortrag. Fulminant ging es dann mit „Let the Sunshine in“ aus dem Musical „Hair“ sowie „All that Jazz“ in die Schluss-phase, wobei Sonja Wirsum mit ihrem Solo „One Moment in Time“ einmal mehr begeisterte.

Nach einem tosenden Schlussapplaus und Standing Ovations dankte die Frauenbande um Chorleiter Jürgen Jakob mit zwei Zugaben für ein tolles Konzert.