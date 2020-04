Frauen verletzen sich bei Unfall

Eine 42-jährige Autofahrerin hat am Mittwoch gegen 6.45 Uhr auf der K 7725 an der Einmündung zur Hirschlatter Straße einen Unfall verursacht. Laut Polizeibericht übersah sie beim Abbiegen in Richtung Kehlen ein entgegenkommendes Auto einer 28-Jährigen.

Durch die Kollision wurden die Frauen leicht verletzt und vom verständigten Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in eine Klinik eingeliefert. Die nicht mehr fahrbereiten Autos mussten abgeschleppt werden. An den beiden Autos entstand laut Polizei wirtschaftlicher Totalschaden von rund 8000 Euro. Die Straße war während der Unfallaufnahme zeitweise nur einspurig befahrbar und musste phasenweise komplett gesperrt werden.