Frauen erleben die Perlenkette des Glaubens

Zum Thema „Perlen des Glaubens“ hatte der Frauenbund Meckenbeuren zum Besinnungsvormittag eingeladen. 25 Frauen der Seelsorgeeinheit haben sich dabei mit der Gemeindereferentin Barbara Kunz aus Friedrichshafen auf eine Entdeckungsreise begeben.

Ein Perlenband, das am Handgelenk oder in der Tasche getragen werden kann. Das Glaubensband besteht aus 18 Perlen und jede hat ihre eigene Bedeutung: Es gibt die Gottesperle, Perlen der Stille, eine Ich- und Taufperle, die Wüstenperle, die Perle der Gelassenheit, zwei Perlen der Liebe und drei Geheimnisperlen. Hinzu kommt die Perle der Nacht und die der Auferstehung, und mit der Gottesperle schließt sich dann das Band, berichtet der Frauenbund in einem Schreiben.

Gemeindereferentin Barbara Kunz gestaltete anhand dieser Informationen den Vormittag und nahm die Frauen mit auf eine Entdeckungsreise: Bei der Perle der Nacht schritten die Teilnehmerinnen durch ein Labyrinth zur Osterkerze, um dort ein Licht zu empfangen. Das ermutigende Licht trugen sie zurück – in die eigenen Lebenssituationen.

Es sei gut sich Zeit zu nehmen, die Perlen erst einmal einzeln wahrzunehmen, heißt es in dem Bericht des Frauenbunds weiter. Sie regten dazu an, sich kreativ und sinnlich mit dem Glauben auseinanderzusetzen, mit Händen, Herz und Verstand.

Solche Gebetsbänder gibt es in nahezu allen Religionen. In unserem Kulturkreis ist der katholische Rosenkranz mit 59 Perlen bekannt. Im Islam werden mit 33 Perlen die 99 Namen Allahs gepriesen. Die Idee zu diesem Perlenband hatte Martin Lönnebo, ein schwedischer Bischof der evangelisch-lutherischen Kirche bei einem Aufenthalt in Griechenland. Er beobachtete Fischer mit ihren Perlenketten und entwickelte daraus ein Perlenband als Hilfe zum Beten.