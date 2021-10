Frau tankt und flüchtet

Eine 24-jährige Autofahrerin hat am Montag gegen 23 Uhr an einer Tankstelle in der Seestraße in Meckenbeuren getankt und fuhr anschließend davon, ohne zu bezahlen. Laut Polizeibericht wollte sie per Karte bezahlen, beging aber Unfallflucht, als dies scheiterte. Sie vergaß offenbar, dass der Schlauch noch im Tankstutzen ihres Wagens hing. Die Frau versuchte vergeblich, die abgerissene Tankpistole wieder mit dem Schlauch zu verbinden und fuhr dann weg, ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro zu kümmern. Da auch der Versicherungsschutz an dem Auto abgelaufen war, muss die 24-Jährige neben einer Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht auch mit einer Anzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz rechnen.