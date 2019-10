Franziska Biermann bringt den Fuchs mit

Jacky Marrone ist ein schlauer Fuchs, arbeitet als Detektiv in der Bäckerstraße und soll die drei kleinen Schweinchen retten. „Wie würdet ihr den Fall lösen?“ fragte Franziska Biermann Schon sind die Grundschüler, die an diesem Vormittag in die Bücherei gekommen sind, mittendrin in der Geschichte. Die Illustratorin und Autorin las im Rahmen der Frederick-Woche aus ihrem neuen Buch. Die Drittklässler aus Kehlen und die Viertklässler aus Brochenzell waren mit Feuereifer bei der Sache.

Ein böser Unbekannter stiehlt auf der Baustelle der drei kleinen Schweinchen „Schweinsteine“. Detektiv Jacky Marrone soll das Phantom dingfest machen. Ausgerüstet mit „Sprühseil“ und dem Detektivkoffer „360XiP Modell Sherlock“ aus dem Fachgeschäft für Agentenzubehör einer gewissen „Alice“ begibt er sich auf die Jagd. Die jungen Zuhörer wissen Bescheid.

Der Laden von Alice liegt bestimmt im Wunderland und dass Detektiv Marrone in der Bäckerstraße residieren muss, ist sonnenklar. Schließlich wohnte Sherlock Holmes doch in den Büchern von Conan Doyle in der Bakerstreet. Die „drei kleinen Schweinchen“ bauten schon in einem englischen Volksmärchen Häuser. Ähnlichkeiten mit bekannten Figuren aus der Literatur sind bei den Büchern von Franziska Biermann nicht zufällig sondern absolut beabsichtigt.

Die Ausrüstung des Detektives erinnert mit dem Schleudersattel auf dem Agentenfahrrad, den „Superlauschern“ und dem „Teleskopgürtel“ zum Abseilen an den Werkzeugkasten von James Bond. Die Kinder sind begeistert dabei, und lauschen der Geschichte gespannt, die leider wie in Fernsehfortsetzungsgeschichten im spannendsten Moment abgebrochen wird.

Das ist ein Cliffhanger

„Das heißt im Fernsehen „Cliffhänger“, erklärt Franziska Biermann den Kindern in der Bücherei. So ganz nebenbei erfahren die Schüler auch wie ein Buch entsteht und was ein Verlag macht. „Wie lange dauert es, bis ein Buch fertig ist“, will ein Zuhörer wissen. „Für eine Geschichte mit Jacky Marrone brauche ich ungefähr fünf Monate“, verrät die Autorin. „Wenn es die Fortsetzung einer Reihe ist, geht es leichter, denn dann gibt es eine Beschreibung der Hauptfiguren schon.“

„Wenn man in Bildern denkt, kann man gut für Kinder schreiben“, findet Franziska Biermann. Sie verknüpft in ihren Büchern zwei Leidenschaften, sie spielt mit Sprache und sie Illustriert ihre Geschichten selbst. Die Schüler aus Meckenbeuren bekamen am Ende noch einen Ruck-Zuck Zeichenkurs. Strich für Strich von den Ohren bis zu den Pfoten entsteht ein Bild von Jacky Marrone auf den Zeichenblättern der Kinder.

„Ihr könnt das alle“, ermutigt Franziska Biermann die Kinder in der Bücherei. „Ich zeichne es vor und jetzt seid ihr dran.“ Kein Zufall - das Straßenschild auf dem Bild zeigt nach Meckenbeuren. Überraschend für die Kinder – beim letzten Strich des Zeichenstifts ist es auch schon 12 Uhr. Die Zeit ist für die Grundschüler im Flug vergangen.