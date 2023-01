Netto-Filialen im Umbruch: Das ist der aktuelle Stand in Meckenbeuren und Tettnang

Netto ist ein Tochterunternehmen von Edeka. Der 2020er Umsatz von 14,6 Milliarden Euro bedeutet Platz 3 im deutschen Lebensmitteldiscount-Markt. In dem Gebäude in Reute war zuvor ein Plus-Markt zu finden – eine Filiale der Plus Warenhandelsgesellschaft mbH, die es als Tochter von Tengelmann bis 2010 gab, ehe sie bundesweit von Edeka übernommen wurde.

Im Umbruch sind die Netto-Märkte in Tettnang und Meckenbeuren. Ersterer befindet sich im Oberhof und ist seit dem Spätherbst geschlossen – ohne Verlautbarung des Discounters, was dort passiert. Klar ist hingegen, dass der Netto in Meckenbeuren (nahe der B30) umgebaut werden soll – dafür gibt es seit April einen Bauvorbescheid.

In der jüngsten Ausschusssitzung schien auf, dass der Bürgermeister sein Einvernehmen zum diesbezüglichen Bauantrag gegeben hat. Allerdings gibt es einen Unterschied zu der Planung, wie sie im Frühjahr vorgestellt wurde.

Leer steht der Netto in Tettnang. Die SZ hat nun bei der Unternehmenskommunikation nach der Zukunft des Marktes angefragt. (Foto: rwe)

Nein, das ist nicht der neue Mieter in der Enderwiesenstraße im Oberhof. LeDi-Märkte hatten 1999 mit Plus die Kräfte gebündelt – unter dem Dach von Tengelmann. (Foto: rwe)

Auf SZ-Anfrage heißt es aus dem Bereich Unternehmenskommunikation von Netto: „Bei der Filiale in Tettnang laufen momentan Gespräche über die weitere Entwicklung auf dem bisherigen Netto-Gelände.“

In der Facebook-Gruppe „Du weißt, dass du aus Tettnang bist, wenn...“ waren bereits Mitte November die Beiträge von einem Abriss und Neubau in der Enderwiesenstraße im Oberhof ausgegangen. Man darf gespannt sein...

Das sagt die Firma, das besagt der Antrag

Die Auskunft seitens der Unternehmenskommunikation zum Standort Meckenbeuren besagt, dass dort „eine Kernsanierung mit Flächenerweiterung geplant“ geplant sei. In beiden Fällen könnten aufgrund des frühen Planungszeitraumes noch keine Details kommuniziert werden, ist eine weitere Aussage.

Am Gebäude in Tettnang ist lediglich dieser Hinweis zu finden. (Foto: rwe)

Über das Vorhaben in der Hauptstraße in Meckenbeuren ist freilich aus den TA-Sitzungen deutlich mehr bekannt. So hatte der Technische Ausschuss schon im April einhellig „grünes Licht“ dafür gegeben, dass Netto vergrößern darf und eine „Erlebnisgastronomie“ als Nachbar bekommt. So schrieb die SZ damals von demnächst „Drei Backangeboten auf einer Fläche entlang der B30“.

Ein Backshop von Netto, einer extern

Die sind auf zwei reduziert worden – einen externen und einen „Netto-eigenen“. Zumindest legt dies der Bauantrag nahe, dem Bürgermeister Schellinger das Einvernehmen gab und der im Dezember im TA gelistet wurde – so wie es die Formalien verlangen. Inhalt war der „Teilabbruch samt Anbau Backshop und der Leergutannahme“ – plus dem Umbau des Netto-Marktes.

Zur Orientierung auf dem Lageplan, wie er nun den Bauantrag begleitet: Gelb ist die Bundesstraße, von der in Reute die Zufahrt auf den Netto-Parkplatz abzweigt. In rot wird der Kopfanbau im Norden des Bestandes (rot schraffiert) dargestellt. Grafik: gmk

So hatte der Lageplan bei der Bauvoranfrage (inklusive „Erlebnisgastronomie“: kleinere rote Fläche) ausgesehen. Grafik: gmk

Nicht erwähnt wird die im Gesuch aus dem April noch aufscheinende „Erlebnisgastronomie mit Außenbewirtschaftung“. Sie ist auf einer Fläche beheimatet, für die bereits eine Genehmigung vorliegt: Dort war einst eine SB-Waschanlage als zulässig empfunden worden – gleich am Beginn des Parkplatzes, dort, wo jetzt die Kleidercontainer stehen samt anschließender Grün- und Parkplatzfläche. Die Gastronomie sollte nicht unterkellert sein und ein Flachdach, eine Glasfassade und einen Außenbereich mit 75 Sitzplätzen haben.

Parkraum entfällt, Parkraum entsteht

All das war nun nicht mitbeantragt, ist aber (wie jeder Bauvorbescheid) drei Jahre gültig. Tatsächlich gebilligt wurde der Umbau des Nettomarktes (mit 1530 statt 1370 qm Grundfläche) – was einen Teilabbruch voraussetzt. Ersatzlos gestrichen wird der Anbau für den Bäcker und die Leergutannahme. Hier soll Parkraum entstehen.

Auch die Parkplatzsituation wird sich mit dem Umbau des Meckenbeurer Netto-Marktes ändern – bekommt doch das Bestandsgebäude einen Anbau. (Foto: rwe)

Ein Extra-Backshop wird indes in den Anbau aufgenommen, der entgegengesetzt im Norden an der Stirnseite des Gebäudes kommt – in gleicher Höhe und Dachneigung wie das Bestandsgebäude. Mit dem Kopfanbau samt neuem Eingang wird Parkfläche ersetzt.

Die Verkaufsfläche hatte bisher schon mehr als 800 Quadratmeter ausgemacht – und somit als großflächig gegolten. Hier ist das Landratsamt die übergeordnete und ausschlaggebende Behörde. Innerhalb von drei Monaten sollte ihr Bescheid ergehen.

Bäcker ergänzen das Angebot

In beiden Gebäuden hatten zudem Bäckereien ihre Waren angeboten – in Tettnang war dies eine Filiale von Ulmer, in Meckenbeuren eine von Zeh. Letztere war 2014 durch die Bäckerei aus Lindau von der Obermühle übernommen worden, hatte aber seit einigen Jahren nicht mehr geöffnet.