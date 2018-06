Flüchtlinge: Kirche soll im Herbst umgebaut sein

Die Zahl der Asylbewerber, die in die Obhut der Landkreise (Gemeinschaftsunterkunft) und später dann der Gemeinden (Anschlussunterbringung) übergehen, ist rapide gesunken. Im Vorjahr wurde jedoch allerorten eine Infrastruktur geplant oder auch schon auf den Weg gebracht, die noch von weiterhin hohen Zahlen und hohem Zeitdruck ausging. Die Schwäbische Zeitung hat nachgefasst, welche Bauvorhaben in Meckenbeuren auf dem Weg sind und wie es vorangeht.

Gemeinschaftsunterkunft (zusätzlich zu jener in Kehlen und zu den Notunterkünften in der Stiftung Liebenau und in der alten Turnhalle):

Gerbertshaus: Für den Umbau der ehemaligen evangelischen Kirche in Gerbertshaus, deren Gebäude die die Gemeinde erworben hat, wurde im Februar der Bauantrag für den Innenumbau gebilligt. Nach Auskunft der persönlichen Referentin des Landrats, Nadine Larisch, werden derzeit die Rückbau- und Erdarbeiten durchgeführt, die im und außerhalb des gesamten Gebäudes stattfinden. Laut Plan soll nächste Woche mit den Ausbauarbeiten begonnen werden. „Die Fertigstellung ist für Anfang September vorgesehen“, nennt Larisch gegenüber der SZ einen konkreten Termin.

Bahnhofsgebäude: Von der Gemeinde Meckenbeuren wurde das Bahnhofsgebäude für rund 60 000 Euro auf Vordermann gebracht und der erste Stock an den Bodenseekreis verpachtet. Hier sind die Handwerker bereits mit ihren Arbeiten fertig, wie Nadine Larisch weiter mitteilt. Die Pressesprecherin ergänzt gleichzeitig, dass die Heizungsanlage von der Gemeinde erneuert wurde.

Im Rahmen des „Betreuten Jugendwohnens“ leben in den Räumen seit dem 6. Juli sechs unbegleitete, minderjährige Ausländer, deren Betreuung das Jugendamt auf die St. Gallus-Hilfe übertragen hat. Hierbei handelt es sich allerdings nicht um eine Anschlussunterbringung, sondern um eine Jugendhilfe, für die das Jugendamt zuständig ist – und das die Betreuung an die St.-Gallus-Hilfe übertragen hat. Bereits seit Herbst vergangenen Jahres nimmt diese auf Wunsch des Landratsamtes Bodenseekreis in Hegenberg unbegleitete, minderjährige Ausländer auf. „Derzeit stehen dort 16 Plätze zur Verfügung“, teilt die Pressesprecherin der Stiftung Liebenau, Helga Raible mit.

Anschlussunterbringung (zusätzlich zu den dezentralen Angeboten):

Meckenbeuren: Am südlichen Bahnhofsplatz wächst nun schon länger ein zweigeschossiger Neubau. In den vier Wohnungen für Familien sollen 18 bis 24 Personen Unterkunft finden. Erhofft war, dass dies ab Mai der Fall sein könnte. Bürgermeister Andreas Schmid zur aktuellen Lage: „Wir sind im Abnahmeprozess, beispielsweise was den Brandschutz betrifft.“ Die Unterkunft (Kostenpunkt: 800 000 Euro) soll damit in den nächsten Wochen bezugsfertig sein.

Brochenzell: Der Neubau der Gemeinde in der Zollernstraße soll ab Frühjahr 2017 mehr als 40 Menschen beheimaten. Geplant ist auf dem vormaligen Kiesplatz, der eine knapp 700 Quadratmeter große freie Fläche aufweist und im Eigentum der Gemeinde ist, ein massives Haus mit sechs Wohneinheiten auf drei Geschossen. Die stellvertretende Ortsbaumeisterin, Ursula Braunger-Martin, teilt auf Anfrage der SZ mit, dass die Werkspläne für den Neubau derzeit in Arbeit sind und erstellt werden. „Sobald diese vorliegen, was voraussichtlich im Herbst der Fall sein könnte, kann die Ausschreibung der Arbeiten erfolgen“, so Braunger-Martin.