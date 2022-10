Firmen bewerben sich online für Gewerbeflächen am Flughafen

Derzeit entstehen im Gewerbegebiet „Meckenbeuren-Flughafen II“ attraktive Gewerbebauplätze auf einer Fläche von 26 700 Quadratmeter, so teilt es die Gemeinde mit, in deren Eigentum sich das Areal befindet. Gültig ist der Bebauungsplan „Meckenbeuren-Flughafen II“. Derzeit gibt es mehrere Gewerbeflächen zu kaufen, die individuell anhand der gewünschten Flächenbedarfe zugeteilt werden können, heißt es weiter.

Den Preis je Quadratmeter hat der Gemeinderat auf 175 Euro angesetzt. „Ab sofort können interessierte Gewerbebetriebe ihre Bewerbung über unser neues Online-Bewerbungsportal einreichen“, erläutert Hauptamtsleiter Jens Hulbert. Der Link zum Portal ist über www.meckenbeuren.de erreichbar. Die Bewerbungsfrist endet am 10. Dezember. Die Gemeindehomepage stellt darüber hinaus weitere Informationen zum Gewerbegebiet und zur Bewerbung zur Verfügung.

Die Fläche südlich von Gerbertshaus schließt ans Gewerbegebiet „Meckenbeuren-Flughafen I“ an. Intern erschlossen wird sie über eine Ringstraße, die Anschluss an die Bundesstraße B30 hat. Möglich ist der direkte Zugang zum Bahnhaltepunkt am Flughafen mit regelmäßigem Halt und Anschluss an die Bodensee-Oberschwaben-Bahn (BOB). Der Flughafen und die dortige Infrastruktur sind fußläufig erreichbar, ist der Gemeinde wichtig.

Im ersten Halbjahr 2023 sollen die Eigentümer feststehen

Nach Ende der Bewerbungsfrist bereitet die Verwaltung die Bewerbungen für den Gemeinderat auf, der die Plätze wohl im ersten Halbjahr 2023 vergeben wird. Die Grundstücke müssen dann innerhalb von vier Jahren ab dem Erwerb bebaut werden.

„Wichtig ist uns eine gute Mischung an Gewerbebetrieben, die zu Meckenbeuren passen und die Gemeinde stärken“, so Bürgermeister Georg Schellinger. „Deshalb haben wir verschiedene Faktoren definiert, die im Bewerbungsbogen abgefragt werden. Unter anderem werden wir bei der Auswahl Wert darauf legen, dass die Flächen gut und nachhaltig genutzt werden“, so der Bürgermeister. Das neue Gewerbegebiet werde auch eine wichtige Rolle für die Kommune spielen, nicht zuletzt aus wirtschaftlicher Sicht. „Wir bieten dafür eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Gewerbebetrieben an“, verspricht Schellinger.