Firma RAFI spendet 1500 Euro an Robotik-AG des Bildungszentrums

Bürgermeisterin Elisabeth Kugel und ihre Hauptamtsleiterin Kathrin Schütz ließen es sich nicht nehmen, bei der Übergabe einer 1500 Euro-Spende der Firma RAFI an das Bildungszentrum Meckenbeuren mit dabei zu sein. „Wir freuen uns riesig über diese außergewöhnliche Spende“, sagte Benjamin Gwinn, Vorsitzender des Schulfördervereins. Auch Rektorin Ulrike Wiedmann und die beiden Leiter der Robotik AG, Thomas Daßler und Christoph Hellmond, freuten sich. Eric Bulach, Leiter Strategie, Produkte und Märkte, stellte der Runde zunächst die Firma RAFI vor. Dabei stand der Innovationspreis, den der in Berg bei Ravensburg ansässige Spezialist für Befehlsgeräte und HMI-Systeme jüngst erhalten hat, im Fokus. Der Preis wird von der Wirtschafts- und Innovationsförderungsgesellschaft des Landkreises Ravensburg vergeben. RAFI wurde dabei für die Entwicklung eines innovativen, multifunktionalen und multidimensionalen Joysticks für Pistenbullys ausgezeichnet. Dies war für die Berger Firma Anlass, die Robotik-AG am Bildungszentrum Meckenbeuren zu fördern. Man brauche, um zukunftsfähig zu bleiben, Innovation, und es gehe auch darum, wie man Kinder in diese Richtung begeistern und schlummernde Talente wecken könne, sagte Daßler über die Kernaufgabe der Robotik-AG. „Toll, dass wir uns dank der Spende entsprechende Geräte anschaffen und leisten können, an denen die Kinder spielen und lernen können“, so der AG-Leiter. Auch die Bürgermeisterin dankte der Firma RAFI für die Spende. Ihr Dank und ihre Anerkennung galt aber auch den Lehrern, die mit großem Engagement die Kinder für die Zukunft fit zu machen versuchen.