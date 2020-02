Das Bauunternehmen Mathis hat bei seiner Weihnachtsfeier langjährige Mitarbeiter geehrt. Seit bereits 35 Jahren ist Max Traub (Zweiter von rechts) in dem Betrieb beschäftigt. Er hat bereits die Ausbildung in der Firma absolviert, heißt es in einer Pressemitteilung. Harald Geiger (Zweiter von links) ist seit 20 Jahren als Maurer bei Mathis beschäftigt und Thomas Wilgosch seit 15 Jahren in dem Betrieb tätig. „Wir sind sehr stolz und froh, so gute und langjährige Mitarbeiter in unserer Firma zu haben“, sagen Harald und Ricarda Mathis (rechts und links). Insgesamt beschäftigt das 1953 gegründete Unternehmen zurzeit 35 Mitarbeiter. Foto: mg