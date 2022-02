Firma Mathis dankt zwei Jubilaren

Eine Weihnachtsfeier hat es 2021 auch bei dem Meckenbeurer Bauunternehmen Mathis nicht gegeben. Stattdessen wurde ein Umtrunk im Freien – nämlich im Betriebshof in der Benzstraße -- ausgerichtet und genutzt, um wie gewohnt langjährige Mitarbeiter zu ehren. Seit bereits 30 Jahren ist Norman Kiroglu in dem Betrieb beschäftigt. Robert Cisnik ist seit 20 Jahren bei dem Unternehmen tätig, wie Harald Mathis in seinen Dankesworten hervorhob. Insgesamt beschäftigt die seit 1994 von Harald Mathis geführte Firma derzeit 38 Mitarbeiter.