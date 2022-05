Figurentheater in Meckenbeuren

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Alexander Baginski vom Figurentheater Pantaleon war am Montag, den 16. Mai auf Einladung der Gemeindebücherei zu Gast im Kultur am Gleis 1 in Meckenbeuren. Mit der Geschichte „Riese, Bär und eine Brücke“ erfreute er die Vorschulkinder aus Meckenbeuren. Wie lässt sich ein Konflikt bewältigen? – Das war die große Frage und die Antwort gab das Stück auch: Das geht nur, wenn man zusammenarbeitet. Leider ist das Thema angesichts des Krieges in der Ukraine gerade wieder hochaktuell. Das Zusammenspiel von Musik, Kulisse, Pantomime und Figurenspiel begeisterte die kleinen und großen Zuschauer*innen. Foto: Dominik Alves/Figurentheater Pantaleon