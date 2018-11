Feuerwehrgerätehaus nimmt Konturen an

Es geht voran mit dem Feuerwehrgerätehaus. Nicht nur, dass in dieser Woche Proben für ein Bodengutachten gezogen wurden, das die Grundlage für die Statik bildet: Zudem ließ sich am Mittwoch im Gemeinderat ein erstes Bild davon erhaschen, wie das Gebäude in der Bernd-Rosemeyer-Straße nach Umbau und Erweiterung aussehen soll. Den ungefähren Kostenrahmen machte Kämmerer Simon Vallaster im Bereich 2,5 bis 3 Millionen Euro fest.

Orientiert daran, was der Feuerwehrbedarfsplan als Bedarf abbildet, sei es „dringend nötig, tätig zu werden“, ging Bürgermeisterin Elisabeth Kugel auf die jüngere Vorgeschichte ein. Ortsbaumeister Axel Beutner skizzierte den Kreis derer, die bei dem Planungsprozess mit im Boot seien - angefangen beim Kreisbrandmeister über Kämmerer und Feuerwehrspitze bis zu den vier Büros, die laut Gemeindertasbeschluss vom Juli in den ersten Phasen mit Planungsleistungen betraut sind. Aus ihren Reihen saß Jörg Baumann (Architekturbüro Baumann, Meckenbeuren) mit am Tisch.

Was den Umbau im Bestand angeht, nannte Beutner neben den Sanitär- und Duschräumen auch die Elektroinstallation – beides stammt aus der Erstausstattung. Im Obergeschoss befinden sich Besprechungsraum und Büro des Kommandanten. Fest steht: „Der Gemeindesaal bleibt der Gemeindesaal“, daran ändert sich laut Beutner nichts.

Allerdings soll er auf anderem Weg zu erreichen sein – das derzeit noch seitlich angebrachte Treppenhaus wird abgeschnitten und nach vorne gezogen. In dem Trakt, der ungefähr die Maße des bisherigen Vordachs haben soll, wird auch die Einsatzzentrale angesiedelt sein. Ein Aufzug kommt hinzu und gewährleistet Barrierefreiheit.

Der Anbau auf der gekiesten Fläche hin zur Eckenerstraße (bisher als Parkplatz genutzt) ist derzeit eingeschossig geplant. Allerdings gab es seitens der Ratsmitglieder Wortmeldungen, die sich ein Obergeschoss vorstellen konnten. Zielte die Frage von Eugen Lehle (Freie Wähler) auf eine mögliche Wohnbebauung ab, so brachte Kilian Straub (CDU) eine Erhöhung auf die Linie des Bestands ins Spiel.

Wandte sich Kämmerer Simon Vallaster gegen Lehles Idee (“nicht naheliegend“), so lenkte Elisabeth Kugel den Blick auf die Kosten - und sah daher ein noch höheres Gebäude generell kritisch. Bereits jetzt fällt die Raumhöhe großzügig aus, da unter der Decke die Absaugvorrichtung angebracht ist, erläuterte Beutner.

Kernstück des Anbaus werden die drei Fahrzeugboxen sein, an derem nördlichen Ende ein Lagerplatz angedacht ist. Eine Box trägt im Plan bereits die Aufschrift „DL“, ist also für die anzuschaffende Drehleiter reserviert. Ganz rechts ist zudem eine Box respektive Räumlichkeit mitgeplant, die dem DLRG-Ortsverein zur Verfügung stehen könnte. Hier laufen die Gespräche noch.

Eine Vielzahl an Fragen hielt Peter Banholzer (Freie Wähler) als erster Wortmelder parat – unter anderem was Parkraum und Platzreserven angeht. Letztere gibt es nach dem Anbau nicht mehr: „Das ist das Maximum, was auf dem Grundstück möglich ist“, beschied der Ortsbaumeister.

Was die Parkplätze betrifft, sah die Bürgermeisterin jene im Bereich der einstigen „grünen Schiene“ als zumutbar an. Vom dortigen Gelände wird das Gerätehaus über die Brücke über den Meckenbeurer Bach angesteuert. Sie soll Nachbesserungen erfahren. Erwähnt wurde in dem Zusammenhang die Rutschgefahr, gerade im Winter.

We es um die Ausfahrt bestellt ist, wollte Ingrid Sauter (SPD) wissen. Bei der Abfahrt vom Feuerwehrhaus hin zu einem Einsatz soll es nicht ausgeschlossen sein, unter der Brücke hindurch in Richtung Veeser-Halle abzubiegen. Allerdings hob Axel Beutner die beiden Einfädelspuren in die Eckenerstraße hervor, zu denen die Feuerwehr stets befragt worden sei. Das Signal aus Reihen der Kameraden: „Ja, wir kommen raus.“

In der momentanen Planung scheint auch ein Gehweg an der Eckenerstraße entlang machbar. Auf drei, vermutlich aber 3,50 oder vier Meter bezifferte Beutner den Abstand zum neuen Gebäude.

Stahl, Holz und Sichtbeton wurden als beabsichtigte Materialität für die Fassade genannt. „So oder so ähnlich“ hieß es zu den Ansichten - da scheint das letzte Wort noch nicht gesprochen.

Klar ist, was die „größte Herausforderung“ bei dem Projekt darstellen wird – nämlich das Haus umzubauen und gleichzeitig die Einsatzfähigkeit der Feuerwehr zu gewährleisten.