Feuerwehr setzt zum 125-Jährigen auf Vielfalt

Mit dem Kreisfeuerwehrtag, der Fahnenweihe und drei Festtagen am Stück verbunden war vor einem Vierteljahrhundert die letzte große Jubiläumsfeier der Feuerwehr in Meckenbeuren. 100 Jahre wurde sie damals alt – womit nach Adam Reise 2012 das 125-Jährige begangen werden kann.

Und auch dieses wird gefeiert – freilich mit „mehreren Aktionen das Jahr über“, wie Andreas Joos als stellvertretender Abteilungskommandant gestern auf SZ-Anfrage erläutert. Den Anfang macht am Freitag, 27. Januar, ein Gottesdienst, den der Florianschor aus dem Kreis Ravensburg mitgestaltet. Im Bodenseekreis gibt es kein Gegenstück dazu, so dass auch drei Meckenbeurer Kameraden hier mitsingen.

Mit geladenen Gästen wird dann am Freitag, 2. März, der Festakt zu 125 Jahren Freiwillige Feuerwehr Meckenbeuren gefeiert. In der Humpishalle Brochenzell werden dann unter anderem Ehrungen durch den Verband ihren Platz haben.

Nach Fußballturnier, Hauptversammlung und Schussenfest richtet sich das Augenmerk auf den Tag der Feuerwehr, der am Samstag, 7. Juli, begangen wird. Bereits am Nachmittag des Vortags beginnt die Abnahme der Feuerwehr-Leistungsübungen am Bahnhofsplatz, die auch am Vormittag des 7. Juli noch andauert.

Fast in Sichtweite – nämlich auf dem Kirchplatz – ist ab 10 Uhr ein Treffpunkt der Feuerwehr-Oldtimer angesagt, für die eine Rundfahrt durch die Gemeinde nicht fehlen darf. Um 12 Uhr ist Oldtimerbesichtigung am Schloss in Brochenzell. Bereits ab 10 Uhr tagt ein Feuerwehrsymposium im Feuerwehrhaus.

Abgenommen wird an diesem Tag auch die Jugendflamme der Jugendwehr – und zwar am Sportplatz des TSV Meckenbeuren. Um 17 Uhr erfolgt die Überreichung der Leistungsabzeichen durch Kreisbandmeister Henning Nöh, und seinen Ausklang nimmt der „Tag der Feuerwehr“ ab 20 Uhr mit der Jubiläumsparty am Bahnhofsplatz.

Mit Fischerfest, Bahnhofsfest, Herbstmarkt und Hauptübung geht das Jahr in der Schussengemeinde des Weiteren den gewohnten Gang, mit dem die ehrenamtlich tätigen Floriansjünger ihr Scherflein zu einem abwechslungsreichen Jahreslauf beitragen.

Dies freiwillig, während die Anfänge des Feuerwehrwesens auch in Meckenbeuren von Verpflichtungen geprägt waren. Am 1. Oktober 1887 beschloss nämlich der Gemeinderat des damals 1577 Einwohner fassenden Ortes Meckenbeuren die Gründung einer Pflichtfeuerwehr.

Zu ihrer Ausrüstung gehörte eine zweistrahlige Kastenspritze, die 115 Liter pro Minute leistete und eine Reichweite von 25 Metern hatte. Zudem verfügte die Feuerwehr über 82 Meter Druckschläuche sowie Leitern und Kübel.

War im Jahr 1904 ein Feuerwehrgerätehaus gebaut worden (Neubau 1969), so bedeutete das Jahr 1928 einen Wendepunkt. Mit Datum 29. März wurde die Freiwillige Feuerwehr Meckenbeuren ins Leben gerufen. 201 Feuerwehrmänner umfasste sie – eine hohe Zahl, die damit zusammen hing, dass eine Feuerwehrabgabe zu berappen hatte, wer der Feuerwehrdienst nicht leistete.