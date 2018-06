Feuerwehr leistet St. Maria Hilfe

Technische Hilfe hat die Freiwillige Feuerwehr Tettnang am Freitag der Kirchengemeinde St. Maria Meckenbeuren geleistet. Mesner Johannes Sauter, zugleich zuständig für die Bauunterhaltung der kircheneigenen Gebäude, hatte nach dem letzten Gewittersturm lose Firstziegel und Dachplatten auf dem Kirchendach von St. Maria entdeckt. Dies in einer Höhe, in der mit normalen Steigern nicht mehr beizukommen war. Zusammen mit dem Meckenbeurer Abteilungskommandant Andreas Joos organisierte er so – schnell, wie es sich für die Feuerwehr gehört – die Hilfe der Tettnanger Wehr. Eine sofortige Beseitigung der Schäden mittels der Drehleiter war vor allem auch deshalb geboten, weil die Ziegel auf den Gehweg, beziehungsweise auf den Kirchplatz zu fallen drohten. (gä)