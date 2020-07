Feuer gelegt, Scheiben zerstört - Fünf Pkw mutwillig beschädigt

Sachschaden in Höhe von insgesamt 5000.- Euro an fünf geparkten Fahrzeugen entstand in der Nacht auf Sonntag etwa in der Zeit von 00.15 Uhr bis 01.10 Uhr in der Pestalozzistraße in Meckenbeuren, wie die Polizei in einer Mitteilung bekannt gibt.

Die Polizei Friedrichshafen ermittelt unter anderem auch wegen Sachbeschädigung an einem Pkw VW Golf, welcher von dem unbekannten Täter in Brand gesetzt wurde.

Bei drei weiteren Fahrzeugen wurden jeweils die Scheibe der Fahrertüre mit einem Stein eingeworfen. Am fünften Fahrzeug wurde die Scheibe zerkratzt.

Zeugen, welche Hinweise zur fraglichen Zeit geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier in Friedrichshafen unter Tel.: 07541/701-0 zu melden.