Festklang bereitet auf Nikolaus vor

Die trüben Tage und die Vorfreude auf den Nikolaus prägen im Moment die Stimmung. Aktiv sein vertreibt die Zeit des Wartens. So sind in der Musikschule die Kammermusikgruppen fleißig beim Üben für das Adventskonzert am Freitag in der Pauluskirche.

So treten das Blockflötenensemble gemeinsam mit dem Bläserspielkreis der Musikschule auf, neben dem Saxophonensemble und einem Streichensemble. Musik aus vielen Epochen soll erklingen, die nicht nur aufs Thema Weihnachten und Advent zielt.

Die Gruppe der Blechbläser wird ebenfalls in verschiedenen Besetzungen auftreten, so in Form eines Posaunenquartetts, das den Kirchenraum der evangelischen Paulusgemeinde mit festlicher Musik durchfluten soll. Abgerundet wird das Programm durch Solobeiträge der Schlagzeug-, der Trompeten- und Tenorhornklasse. Dabei wechseln sich innige mit expressiv festlichen Klängen ab.

Herzliche Einladung ergeht an alle Interessierten, morgen ab 18 Uhr dem Konzert in der evangelischen Kirche in Meckenbeuren beizuwohnen. Der Eintritt ist frei. Es wird im Anschluss ans Konzert um eine Spende gebeten zur Anschaffung einer Bassblockflöte für die Musikschule, um die Spielmöglichkeiten des Blockflötenensembles wesentlich zu erweitern.