Ferienbetreuung hilft Familien

Integrative Betreuungsangebote gibt es auch im Jahr 2019 in den Oster-, Pfingst-, Sommer- und Herbstferien für Kinder mit Behinderung und Kinder im Grundschulalter. dahinter steht die Trägerkooperation von Stiftung Liebenau, Caritas Ravensburg, Bildungszentrum St. Konrad/Ravensburg und BDKJ Ravensburg (Bund der deutschen katholischen Jugend). Die Plätze sind an die Träger und in kleinem Umfang an die Gemeinde Meckenbeuren gebunden. Freie Plätze können nach Anmeldeschluss öffentlich vergeben werden. Unterstützend wirken zudem der Verein Schweizer Kinder und die Kinderstiftung Ravensburg mit: Kinder aus Familien mit geringem Einkommen erhalten eine finanzielle Förderung.

„Die gemeinsame Freizeitgestaltung von Kindern mit und ohne Behinderung liegt uns sehr am Herzen“, teilen die Veranstalter mit. Betreut werden die Kinder von ehrenamtlichen Jugendlichen und pädagogischen Fachkräften.

Die Freizeit findet in Räumen der Don Bosco-Schule in Hegenberg, in der Turnhalle und auf dem Hegenberg-Außengelände statt. Mittagessen gibt es in der Cafeteria. Die Angebote gelten in allen Schulferien mit Betreuungszeiten von 9 bis 16.30 Uhr und richten sich an Grundschulkinder im Alter zwischen sechs und zehn Jahren. Eine Frühbetreuung von 7.30 bis 9 Uhr darf nicht fehlen.

Anmeldeschluss für die Fasnetsferien zwischen 5. und 8. März ist am 4. Februar, für die Osterferien vom 23. bis 26. April am 25. März, für die Pfingstferien vom 11. bis 14. Juni am 13. Mai, für die Sommerferien (mit unterschiedlichen Wochen) am 1. Juli und für die Herbstferien vom 28. bis 31. Oktober am 1. Oktober.

Ein Teil der jeweiligen Plätze steht Kindern mit Behinderung zur Verfügung. Die Gruppen sind mit zehn bis zwölf Mädchen und Jungen gemischt und werden nach Altersgruppen zusammengestellt. Vormittags gibt es ein buntes Programm in der Kindergruppe, nachmittags können die Ferienkinder offene Angebote im Bereich Spiel, Sport und Kreativität selbst wählen.

Die Kosten belaufen sich auf 90 Euro pro Sommerferienwoche (75 Euro in der Septemberwoche, die nur vier Tage umfasst) und je 75 Euro für die Fasnetsferien, Osterferien, Pfingstferien und Herbstferien und beinhalten stets das Essen und die Getränke.