Feneberg unterstützt jetzt auch den VdK-Ortsverband

Wer in der Feneberg-Filiale in Meckenbeuren einkauft, kann jetzt auch den Ortsverband Meckenbeuren-Kehlen des Sozialverbands VdK unterstützen. Nach Angaben des VdK hängt seit Montag ein spezieller Briefkasten schräg gegenüber der Filiale am Zaun zum Bahnsteig 2 – neben den bereits bestehenden Sammelkästen des Musikvereins und des Naturschutzbunds. Dort können die abgestempelten Kassenbons eingeworfen werden, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung.

Feneberg will damit „einen kleinen Beitrag leisten, um die engagierte Vereinsarbeit zu unterstützen“, zitiert der Sozialverband aus einem Schreiben der Lebensmittelkette mit Stammsitz in Kempten.

Wer die Arbeit des VdK unterstützen möchte, wird gebeten, seine Kassenbons abstempeln zu lassen und sie dann laufend, spätestens zum Ende eines Quartals, in den mit dem VdK-Logo gekennzeichneten Briefkasten einzuwerfen.

Bedingt durch die Corona-Pandemie hat der VdK-Ortsverband Meckenbeuren-Kehlen seine öffentlichen Veranstaltungen für dieses Jahr abgesagt. Dazu zählen der zusammen mit dem DRK-Kressbronn geplante Kurs „Erste Hilfe bei häuslichen Notfällen“ und das Grillfest. Die Mitgliederversammlung wird zusammen mit der Weihnachtsfeier am 6. Dezember im Vereinsheim Kehlen abgehalten. Einzelheiten zum Programm werden noch bekanntgegeben.