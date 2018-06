Feinfühlige Melodien im Schloss Liebenau

Die Liebenauer Konzertreihe geht weiter: Wieder haben im Schloss Liebenau zwei junge Künstler mit Kammermusik für Flöte und Klavier überzeugt. Das achte Konzert mit Myriam Ghani an der Querflöte und Viktor Soos am Klavier war eine Musik zum Fühlen, berichtet die Stiftung Liebenau in einem Schreiben.

Mit Robert Schumanns „Drei Romanzen“, eine Liebeserklärung an seine Frau Clara, eröffneten Myriam Ghani und Viktor Soos das Konzert. Die Zuhörer waren sehr angetan von den feinfühligen Melodien, von der Harmonie der Komposition, vom innigen Ausdruck. Eine tanzende Sprache, die nicht nur über das Hören ankommt, sondern über das Wahrnehmen, über das Fühlen.

Vielleicht ist die Liebenauer Konzertreihe unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Martin Dücker deshalb so wichtig, weil sie Welten verbindet. Da treffen sich Menschen mit und ohne Behinderungen in ihren Räumen mit internationalen Künstlern. Die Flötistin Myriam Ghani mit heimischen Wurzeln spielte im Brandenburgischen Staatsorchester und entwickelte eine eigene Konzertreihe „Musik im Hospiz“. Der Pianist Victor Soos spielt in namhaften Orchestern und ist international unterwegs. Die jungen Künstler haben sich in die Herzen der Zuhörer gespielt.