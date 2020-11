FDP besucht mittelständische Firma Ecko Metallverarbeitung

Der FDP-Landesvorsitzende und Bundestagsfraktionsvize Michael Theurer hat gemeinsam mit dem FDP-Landtagsabgeordneten Klaus Hoher und dem FDP-Ortsverband Tettnang die Firma Ecko Metallverarbeitung in Meckenbeuren besucht. Unter Rücksicht auf die Corona-Regeln konnten die Mitglieder unter Leitung ihres Ortsvorsitzenden Dogan Cimen, der auch Ersatzkandidatin Lena Braun aus Bad Waldsee einlud, mit dem Unternehmer Ekrem Özdemir diskutieren, schreibt der Ortsverband in einer Pressemitteilung. Neben dem Erhalt von Arbeitsplätzen und der Digitalisierung von Schulen und Infrastruktur ging es auch um die Probleme der Automobilindustrie und Versäumnisse der Bundesregierung in der Corona-Krise – etwa bei der Anschaffung von Schutzmasken.

Der Unternehmer Ekrem Özdemir kam mit 15 Jahren aus Anatolien nach Deutschland. Er symbolisiert eine Aufstiegsgeschichte, wie sie die FDP laut Mitteilung möglichst allen Menschen ermöglichen will: Musste er zunächst noch mit dem Wörterbuch Deutsch lernen, so folgten doch schnell die Maurerlehre und ein Informatikstudium. In der Garage seiner Eltern machte er sich selbstständig, heute hat er 60 Mitarbeiter und bildet selbst junge Menschen aus. „Net schwätze, schaffe“, bringt das Land voran – da waren sich Dogan Cimen und Michael Theurer einig.

In ihren Positionen bestärkt, geht es für die Tettnanger Freidemokraten in die anstehenden Wahlkämpfe.