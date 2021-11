FDP besucht Firma Teradium Satellitenkommunikation

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der FDP-Landtagsabgeordnete Klaus Hoher und Tettnangs FDP-Ortsvorstand Dogan Cimen besuchten die Firma Teradium Satellitenkommunikation, die satellitenbasierte Lösungen für die Luft- und Raumfahrt, Flugsicherung, Weitbereichskommunikation für Behörden (Bundeswehr), Grenzschutz sowie Energiewirtschaft liefert.

Die schlüsselfertigen Kommunikationsnetze bestehen aus mobilen, transportablen und festen Bodenstationen für Anwendungen auf maritimen, aeronautischen und landbasierten Fahrzeugen. Dabei lässt sich weltweit eine sichere Kommunikation von der Behörde in der Heimat zum Anwender im Einsatzland über eine direkte Verbindung mit einem Satelliten aufbauen – ohne landbasierte Netze.

Teradium plant und entwirft kundenspezifische Bodenstationen und Satellitennetze. Moderne Planungswerkzeuge (CAD) und Fertigungsverfahren kommen zum Einsatz, wie sie in der Automobilindustrie und Luft- und Raumfahrt eingesetzt werden. Die Firma liefert zudem anwendungsspezifische Satellitenkapazität, über die die Satellitenbodenstationen kommunizieren.

Ein neuer Bereich ist der Stahlbau. In Meckenbeuren stehen modernste Fertigungsverfahren der Laserschneidetechniken zur Verfügung, die schnelle wie kundenspezifische Fertigung erlauben. Diese Techniken werden bereits genutzt, da viele Blech- und Stahlteile in Satellitenfahrzeugen bzw. satellitenbasierten Stationen kundenspezifisch entworfen und gebaut werden. Teradium baut die Fahrzeuge in Meckenbeuren und stützt sich auf Lieferanten von mittelständischen Firmen der Region. In einer Präsentation stellte Inhaber Ata Karacali die Produktbereiche und Lösungen vor. Besonderes Interesse haben die SatCom Fahrzeuge der Bewegung bei Klaus Hoher geweckt. Sie erlauben es dem Nutzer, die Anwendungen in der Bewegung auszuführen.

Karacali stellte Hoher und Cimen auch die kommenden Entwürfe von Satellitensystemen vor, die eine unbemannte aeronautische UAS Plattform (Unmanned Aircraft System) in satellitenbasierte Kommunikationsnetze der Bewegung anbinden wird. Dadurch sind Anwendungen möglich, die bisher nicht denkbar waren.

Die Produkte von Teradium erlauben die Übertragung kundenspezifischer Anwendungen, da die Kommunikationsverbindungen auf IP-Technik basieren. Daher sind die Kommunikationsplattformen bereits gerüstet für IoT.

Nach zwei informativen Stunden verabschiedete man sich. Weitere Gespräche in naher Zukunft sind geplant.