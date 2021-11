Wer der Aufforderung „Go West“ schon nächste Woche folgen will, hat dazu am Freitag, 19. November, um 20 Uhr in der Scheune in Wilhelmsdorf Gelegenheit (Eintritt zwölf Euro). Karten können bis 14 Uhr am Veranstaltungstag über www.kv-wilhelmsdorf.de/Programm/go-west-traumreise-durch-kanada oder unter Telefon 07503 / 931 00 86 bestellt werden.