Fast 4.000 Euro für Geflüchtete

Grundschüler aus Weißenau haben am Dienstag an die ukrainischen Geflüchteten, die seit vier Wochen in Häusern der Stiftung Liebenau in Hegenberg leben, eine Spende in Höhe von fast 4.000 Euro übergeben, teilt die Stiftung mit. Der Krieg in der Ukraine habe auch die Kinder der Grundschule Weißenau beschäftigt. „Sie fragten oft, was sie denn tun könnten, um den Krieg dort zu beenden“, wird Lehrerin Barbara Iwansky zitiert. Sie habe ihren Schülern gesagt: „Den Krieg könnt ihr nicht beenden, aber ihr könnt den Menschen, die hierherkommen, helfen.“ Ganz eigenständig sei so die Idee entstanden, über den Verkauf von Bastelarbeiten, Osterkarten, Dekomaterial, Spielsachen und einen Flohmarkt die Einnahmen zu spenden.

Durch die Nähe zu Hegenberg sei dann schnell klar gewesen, dass die Einnahmen die Geflüchteten dort bekommen sollen, heißt es. Schulsozialarbeiterin Yvonne Fröhlich stellte den Kontakt her, und die Klassensprecherinnen und -sprecher der Klassen 1 bis 4 hätten sich sofort bereit erklärt, persönlich die Summe vorbeizubringen. Insgesamt beteiligten sich über 150 Kinder und deren Eltern an der Spendenaktion. „Die Hilflosigkeit, die die Schüler empfanden, trat durch die Hilfsaktion in den Hintergrund und stärkte zudem noch das Gemeinschaftsgefühl“, so Fröhlich.

Die Betreuerinnen und Betreuer der ukrainischen Kinder seien dann überwältigt gewesen, als sie die Summe auf dem selbstgemalten Plakat der Grundschülerinnen und -schüler aus Weißenau gesehen haben. „Dass Kinder in der Lage sind, solch eine Summe zu sammeln, das macht mich sprachlos“, sagt Valentina, die die Spende für alle entgegengenommen hat. In Hegenberg sind derzeit 63 Geflüchtete untergekommen, vorwiegend aber Kinder mit Behinderungen, im Alter zwischen elf Monaten und zehn Jahren, die aus einem Charkiver Waisenhaus stammen. Valentina leitete das Haus dort und ist auch in Hegenberg Ansprechpartnerin, zusammen mit Laura Decker, die vonseiten der Stiftung Liebenau unterstützt.

Wie man die 3.867,57 Euro verwendet, steht wohl auch schon fest. Dringendes medizinisches Equipment soll angeschafft werden und hinter dem Haus Sankt Martin soll ein Gemüse- und Kräutergarten entstehen.