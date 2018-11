Fasnets-Countdown im Brochenzeller Schloss

Pünktlich um 11.11 Uhr am 11.11. ist am Sonntag im Schloss zu Humpishausen in Brochenzell die „Fünfte Jahreszeit“ eröffnet worden. Die Narrenzunft Brochenzell hatte ihre Mitglieder gerufen und sie waren in großer Zahl gekommen. Man war zu diesem Anlass noch nicht im „Häs“ erschienen, aber das tat der ausgelassenen Stimmung keinen Abbruch.

Nach ein paar Worten von Karin Huchler zu Ablauf und Organisation begrüßte Zunftmeister Ralf Müller die Gäste und erklärte die Saison für eröffnet.

Nach einigen einleitenden Grußworten erläuterte er den Anwesenden, warum die Zahl „11“ so sehr mit der Fasnet und dem Narrentreiben identifiziert wird und daher auch am 11. 11. die Fasnet eingeläutet wird. Exakt lässt sich dies heute sicher nicht mehr klären, aber es gibt viele Theorien und Mythen, die sich um diese Zahl in Verbindung mit dem närrischen Treiben ranken.

Von dem allgemein bekannten Begriff der Schnapszahl über die Eins-zu-Eins-Gleichstellung aller Stände in der närrischen Zeit, der Tatsache, dass in vergangenen Jahrhunderten viele Stadträte aus zehn oder zwölf Personen bestanden, also der Elferrat närrisch dazwischen, bis hin zur Bibel, wo die Zahl elf zwischen zwei symbolträchtigen Zahlen liegt, den zehn Geboten und zwölf Aposteln.

Es folgte eine Vorschau auf die kommende, dieses Jahr sehr lange, Fasnets-Saison. Alle diese Reden und Bekanntmachungen wurden stilgerecht vom Büttel Edwin Lanz mit markanter Stimme und seiner Schelle eingeläutet.Und da Zuhören hungrig macht, ging man anschließend zum traditionellen „saure Kuttle esse“ über.

Ehrungen zum Abschluss

Nach dem ausgedehnten Mittagessen wurden dann noch langjährige Mitglieder geehrt. Die große Zahl von rund 60 Mitgliedern, die für eine Zugehörigkeit von zehn, 20 oder 30 Jahren, sowie neun Personen für 40 oder 50 Jahre Mitgliedschaft geehrt wurden, zeugt von einem intakten Vereinsleben und das merkte man den Teilnehmern auch an.