Fans aufgepasst: Felix Neureuther kommt nach Meckenbeuren

Wintersportstar Felix Neureuther kommt am Wochenende in die Region: Am 17. Juli 2022 feiert das Ravensburger Spieleland den „Tag der Bewegung“. Gäste können dabei den ehemaligen Skirennläufer treffen oder sich an vielen Mitmach-Stationen in den unterschiedlichsten Sportarten ausprobieren. Das schreibt das Spieleland in einer Pressemitteilung.

Kleine und große Gäste dürfen sich demnach an diesem Tag an vielfältigen Sportarten testen, sich ein Autogramm von Felix Neureuther abholen oder an der Bewegungs-Rallye durch den Park teilnehmen.

Um 13 Uhr gibt’s Autogramme

Im neuen Bewegungsraum „Beweg dich schlau! mit Felix Neureuther“ steht der Star selbst ab 13 Uhr für Autogramme zur Verfügung. „Mein Ziel ist es, unsere Kinder zu mehr Sport zu motivieren und ihnen Freude an der Bewegung zu vermitteln, sie zu motivieren und mit spielerischen Bewegungsübungen Kopf und Körper gleichzeitig zu aktiveren.

Felix Neureuther gibt ab 13 Uhr Autogramme. (Foto: Hansi Heckmair)

Denn Bewegung ist wichtig für eine gesunde Zukunft“, wird Neureuther in der Mitteilung zitiert. Er setze mit seiner Stiftung das Bewegungsprogramm „Beweg dich schlau!“ in Kindertagesstätten und Schulen um. Selbst erleben können die Besucher das mit den neu entwickelten Bewegungsmodulen, die sie vor Ort ausprobieren können, schreibt das Spieleland.

Vereine aus der Region machen mit

Wer es genau wie Felix Neureuther liebt, sich zu bewegen, der kommt am Tag der Bewegung auf seine Kosten, heißt es weiter: von Fußball über Tennis bis hin zu Eishockey. Gäste dürfen sich über Vereine freuen, die allesamt ein interaktives Bewegungsprogramm entwickelt haben.

Es erwarten die Gäste an diesem Tag laut Mitteilung der FV 1893 Ravensburg, die Tennisakademie Power the Ball, der EV Ravensburg und die Ravensburg Towerstars, der VfB Friedrichshafen Volleyball, ratiopharm Ulm, die ifm Razorbacks Ravensburg und der TSB Ravensburg.