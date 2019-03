Fanfarenzug lädt Anfänger ein

Die Fasnet ist für den Fanfarenzug Brochenzell ein voller Erfolg gewesen. Eine Verschnaufpause gönnen sich die Musiker trotzdem nicht: Schon bald beginnen die Gesamtproben. Ferner steht die Hauptversammlung an, zu dem für den 18. April alle Interessierten eingeladen sind. Und wer Interesse hat, selbst mal ein Musikinstrument auszuprobieren, ist bei den Anfängerproben willkommen.

Diese speziellen Anfängerproben finden im April statt, heißt es vonseiten des Fanfarenzugs in der Pressemitteilung. Bei den Proben haben Interessierte die Möglichkeit, verschiedene Instrumente auszuprobieren. Eine Anmeldung hierzu ist nicht notwendig. Die Anfängerproben sind am 10. und 17. April, jeweils um 19 Uhr in der Aula der Grundschule Brochenzell.

Die Hauptversammlung findet am Donnerstag, 18. April, im Schloss Brochenzell statt. Los geht’s um 19.30 Uhr. Auf der Tagesordnung stehen laut Vorschau der Jahresbericht des Vorstands, der Finanzbericht, der Bericht der Kassenprüfer, die Aussprache zu den Berichten, der Ausblick auf das laufende Jahr sowie „Verschiedenes und Anträge“. Wer Anträge einreichen möchte, kann dies bis 7 Tage vor der Versammlung schriftlich tun.