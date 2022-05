Familienvatertagswanderung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach dem 2020 alle Familienwanderungen vom TSV Meckenbeuren, Abteilung Ski und Wandern, coronabedingt abgesagt werden mussten und 2021 nur eine Familienwanderung stattgefunden hat, waren wir wieder glücklich, dass wir zusammen etwas unternehmen und erleben durften. Die kurzweilige Wanderung auf den Hauchenberg/Alpkönigblick stellte für alle keine große Herausforderung dar und so war genügend Zeit für etliche Verpflegungspausen vorhanden. Trotz unserer großen Gruppe fanden wir an Klings-Hütte ein Plätzchen, um uns mit Kaffee und Kuchen zu stärken oder einfach nur das Panorama bei Akkordeonklängen, gespielt von 3 „Allgäuer Buben“, zu genießen. Das Wetter präsentierte sich auch von seiner besten Seite und wir durften einen herrlichen Tag im Allgäu erleben. Wer noch was mit nach Hause nehmen wollte, hatte mit einem Einkauf in der Diepolzer Käserei Gelegenheit dazu. Da wir uns noch nicht wirklich trennen wollten, fand sich der Großteil der Gruppe im Biergarten am Schloss in Brochenzell ein, um den Tag noch gebührend ausklingen zu lassen. Weitere Familienwanderungen sind am 3. Juli und am 10. September geplant. Ziel wird noch bekannt gegeben. Ebenso sei auf unser gesamtes Wanderprogramm verwiesen.