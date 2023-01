Familienskikurs 1 im Dezember

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Dieses Jahr konnte der Familienskikurs 1 (vom TSV Meckenbeuren Abteilung Ski und Wandern) wieder wie von früher gewohnt abgehalten werden. Wegen der Schneelage wurde auf Damüls ausgewichen. Die Beteiligung war gut mit 10 Kindergruppen und 2 Erwachsenengruppen. Es waren 23 Skilehrer und Helfer im Einsatz um den Teilnehmern den Spaß und die Freude am Skifahren zu vermitteln. Dank Schneefall in der Nacht zum 27. Dezember war es auch von den Verhältnissen gut und der Schnee reichte bis zum Ende des Kurses am 29. Dezember. An den letzten beiden Tagen kam dann auch noch richtig die Sonne raus, und so machte das Üben noch mehr Spaß. Wie immer kamen alle auf ihre Kosten, ob klein oder groß. Bei einem Abschluss am letzten Tag auf der Piste wurde dies auch nochmals von allen Teilnehmern bestätigt. Die Skilehrer und Helfer haben wieder einen guten Job gemacht und freuen sich schon auf den FK 2.

Immer aktuell informiert: www.skiclub-meckenbeuren.de – Dort finden Sie unser gesamtes Programm, Berichte der einzelnen Veranstaltungen, Fotos dazu und aktuelle Informationen über die Abteilung Ski + Wandern.