Familiengottesdienst – Wie spielt man Frieden?

In der Brochenzeller Kirche waren Transparente mit der Taube als Symbol des Friedens aufgehängt. So ging der Familiengottesdienst der Frage nach: „Wie spielt man Frieden?“

Auf diese an die Gottesdienstteilnehmer gestellte Frage antworteten Kinder spontan: „Dass man mit allen spielt“ oder „dass man sich benimmt“.

Das Familiengottesdienstteam hatte eine Szene nachgestellt, wie sich zwei Politiker an einer langen Tafel an den Kopfseiten gegenüber saßen, um über Frieden zu sprechen.

Die jungen Gottesdienstteilnehmer stellten fest, dass dies so nicht ginge. Sie regten an, den Tisch zu verkleinern, damit die Gesprächspartner aufeinander zugehen und sich besser verstehen können.

Mirjam Niedermaier erinnerte an die Aussendung der Jünger durch Jesus. Sie sollten seine Botschaft weiter tragen, den Menschen begegnen und ihnen Frieden wünschen. Die Jünger setzten sich gemeinsam mit ihnen an einen Tisch. So saßen sie auch mit Jesu beim letzten Abendmahl zusammen.

Die Fürbitten schlossen auch die Menschen ein, die von anderen unterdrückt werden. Es wurde appelliert, niemanden zu unterstützen, der Schwierigkeiten mit Krieg und Gewalt lösen will.

Musikalisch wurde der Familiengottesdienst von der Schola Brochenzell begleitet.

Wegen seiner 30-jährigen Zugehörigkeit zur Schola wurde Patrick Frei von Pfarrer Scherer und Norbert Hensel geehrt. Er erhielt als Anerkennung eine große Flasche belgisches Bier und eine Marzipan-Kartoffel.

Nach dem Gottesdienst spendeten die Gottesdienstteilnehmer für den gelungenen Gottesdienst einen großen Applaus.

