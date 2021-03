Familiengottesdienst kommt gut an

Das Familiengottesdienstteam von St. Jakobus hat einen Familiengottesdienst „Vom Korn zum Leben“ angeboten. Eine von Müttern gebildete Musikgruppe sorgte für die Musik, denn coronabedingt durften die Gottesdienstteilnehmer nicht singen.

Eröffnet wurde der Gottesdienst mit einem Video, das im Zeitraffer zeigte, wie eine Krokusblüte die Schneedecke beim Wachsen durchstößt. „Die wunderbaren Verwandlungen, die sich Jahr für Jahr in der Natur abspielen, weisen auf das Geheimnis des Lebens hin“, erklärte Pfarrer Josef Scherer. Mirjam Niedermeier wies in ihrer Predigt darauf hin, dass auch die Menschen sich ständig verändern und stellte dann die Frage in den Raum: „Was hast Du schon loslassen müssen, damit etwas Neues daraus geworden ist?“

Die Gottesdienstteilnehmer spendeten anschließend einen großen Applaus für die gelungene Gestaltung der Messe. Zum Nachhauseweg gab es ein Tütchen Samen, aus dem Kresse sprießen soll.

Oberministrantin Marina Brielmaier wies dann noch auf den Ostereierverkauf hin. Bestellungen sind per E-Mail, Telefon oder Zettel möglich. Weitere Infos und Fotos unter www.se-meckenbeuren.de/jakobus.