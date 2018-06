Seit 25 Jahren ist die Interdisziplinäre Frühförder- und Beratungsstelle in Markdorf ein wichtiger Ansprechpartner für Eltern und Kinder im Bodenseekreis. Vergangenen Samstag wurde das Jubiläum mit einem großen Fest für alle betreuten Familien gefeiert. Davon berichtet die Stiftung Liebenau in einem Bericht.

Mit Freudengekreische sausten die Kinder die Rollenrutsche hinunter, filzten unter den Bäumen bunte Bälle, tobten beim Dosenwerfen oder ließen sich vom Puppentheater und Schlange Lilly in zauberhafte Geschichten entführen. Bei wunderschönem Sommerwetter versammelten sich rund 250 kleine und große Gäste im Garten des Mehrgenerationenhauses in Markdorf, um gemeinsam das Jubiläum der Frühförder- und Beratungsstelle zu feiern.

2600 Familien in 25 Jahren

Groß war die Wiedersehensfreude für Kinder und Eltern, die ehemaligen Therapeuten zu sehen und ein paar schöne Stunden gemeinsam zu verbringen. „Wir wollen heute mit den Familien, die unser Angebot in den letzten 25 Jahren genutzt haben, gemeinsam feiern“, erklärte Sylvia Unseld, die Leiterin der Frühförder- und Beratungsstelle, die sich mit ihrem Team aus Spezialisten um Kinder mit Entwicklungsverzögerungen oder Behinderungen kümmert. Auch für die Logopädin Jana Krummel war es ein besonderer Tag. „Es ist so schön, all die Kinder wiederzusehen“, strahlte sie, während sie der kleinen Kim einen Schmetterling auf das Gesicht schminkte.

Eine gezielte Förderung ist eine wichtige Chance, die Folgen früher Entwicklungsprobleme abzuwenden oder zu mildern. Denn gerade in den ersten Lebensmonaten und -jahren werden für die Entwicklung eines Kindes wichtige Weichen gestellt, heißt es in dem Bericht weiter. „Treten in einem oder mehreren Entwicklungsbereichen Schwierigkeiten auf, dann besteht die Möglichkeit, dem Kind frühzeitig geeignete Hilfestellung zukommen zu lassen“, so Sylvia Unseld zum Ansatz der Frühförderstelle, die seit der Eröffnung auf 14 Mitarbeiter aus den Bereichen Heilpädagogik, Psychologie, Sozialpädagogik, Ergotherapie, Logopädie, Physiotherapie angewachsen ist. Vom Säugling bis hin zu Kindern, die kurz vor dem Eintritt in die Schule sind – im Schnitt kommen jährlich 235 Kinder zur regelmäßigen Therapie in die Frühförderstelle in der Markdorfer Spitalstraße. 1850 Kinder haben in der gesamten Zeit des Bestehens eine regelmäßige Förderung erhalten, manche nur für ein paar Monate, aber einige auch über einen langen Zeitraum von mehreren Jahren.

Im Jubiläumsjahr ruft die Frühförderstelle zu einer Spendenaktion „25 Jahre – 25 Euro“ auf. „Die Therapiestunden zahlen die Krankenkassen und der Landkreis. Doch für die Ausstattung und den Betrieb der Zweigstelle in Meckenbeuren, für spezielle Diagnoseprogramme, für Spielzeug und Turngeräte und für die zeitintensive Betreuung zu Hause brauchen wir dringend Spenden“, erklärt Sylvia Unseld. Schon mit 25 Euro kann einiges bewegt werden.