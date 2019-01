Familien erleben tolle Tage im Schnee

Der Skiclub Meckenbeuren hatte kürzlich zum Familienskikurs II am Schetteregg geladen. Hatte es dort zwischen Weihnachten und Neujahr so gut wie keinen Schnee, war er nun sehr reichlich vorhanden, schreiben die Vereinsverantwortlichen in einem Bericht. Am ersten Tag herrschten zum super Schnee auch noch gute Wetterverhältnisse, während diese leider am zweiten Tag zu wünschen übrig ließen. Dies konnte allerdings die Teilnehmer nicht von Kurs abhalten. Mit insgesamt 1zwölf Kinderskikursgruppen, zwei Erwachsenenkursen und einem Snowboardkurs hatten die Skilehrer des TSV Meckenbeuren genügend zu tun. Den Teilnehmern konnten an den zwei Tagen wieder einiges neues vermittelt werden. Zudem bestand auch die Möglichkeit noch etwas zu powdern. Somit sollten alle für die kommenden Skitage gerüstet sein. Foto: Skiclub Meckenbeuren