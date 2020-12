Die Familie Willauer betreibt in Ailingen-Berg einen Bauerhof mit Milchautomaten für Abholer sowie einen Verkaufsstand mit regionalen Produkten. Immer wieder machen Willauers eine Aktion für einen guten Zweck.

Auch dieses Jahr: Alle Einnahmen sowie zusätzliche Spenden ihrer Kunden vom Nikolaussamstag spendet die Familie an den Verein „Musik hilft Menschen der Region Bodensee-Oberschwaben“, der seinen Sitz in Meckenbeuren hat. Zusammengekommen sind dabei insgesamt 948 Euro. Mit dem Geld will der junge Verein laut Pressemitteilung Kindern in Not und schwierigen Lebenssituationen in der Region helfen. Er unterstützt beispielsweise die Kindertrauergruppe Bodensee sowie zahlreiche Einzelfälle, so der Vorsitzende Bernhard Wagner.

Zustande kam die Aktion über die Verbindung zur Blasmusik und Manfred Ehrle, den stellvertretenden Vorsitzenden des Vereins. „Eine tolle Sache und nicht selbstverständlich“, sagt Bernhard Wagner und bedankt sich ganz herzlich bei Familie Willauer.