Unbekannte Täter haben in der Zeit von Freitagmorgen bis Sonntagnachmittag, 19. bis 21. Februar, mehrere am Bahnhof in Meckenbeuren im Bereich des Oskar-von-Miller-Platzes abgestellte Fahrräder zum Teil massiv beschädigt und dabei Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro verursacht. Das teilt die Polizei in ihrem Bericht mit.