Fahrerin übersieht Auto vor ihr

Auf rund 6000 Euro wird der Gesamtsachschaden beziffert, der bei einem Auffahrunfall am Donnerstag auf der Bundesstraße 467 entstand, teilt die Polizei mit. Unmittelbar vor dem Einmündungsbereich zur L 329 musste ein 37-jähriger Skoda-Fahrer verkehrsbedingt warten und wurde von einer von hinten herannahenden 59-jährigen Mercedes-Fahrerin übersehen. In der Folge fuhr diese wuchtig in das Skoda-Heck. Am Mercedes wird der Sachschaden auf rund 4000 Euro, am Skoda auf etwa 2000 Euro beziffert. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.