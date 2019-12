Facettenreiches Konzert der „Blue Notes“

Die Big-Band „Blue Notes“ , das Akkordeonorchester, das A-cappella-Quartett „Schubidu“ und stimmgewaltige Solosänger – die Besucher im Kulturschuppen erlebten einen abwechslungsreichen Konzertabend mit vielen Höhepunkten. Big-Band Chef Nickel freute sich über den donnernden Applaus der Fans. Er möchte noch mehr gute Musiker für sein Ensemble begeistern.

„Das ist dynamische Musik. Heute Abend ist für jeden etwas dabei“, begrüßte Musikschulleiter Jörg Scheide das Akkordeonorchester, das unter der Leitung von Sabine Hörmann angetreten war, um das Herbstkonzert der Blue Notes zu eröffnen. Die Akkordeonspieler stiegen mit der Eröffnungshymne der Olympiade in Seoul ein und erzählten mit einer facettenreichen Suite eine spannende musikalische Geschichte. Sängerin Regina Holzhofer unterstützte die Musiker bei „Gabriella’s Song“ mit ihrer wohltönenden, dunklen Stimme. Dann entführte das Ensemble die begeisterten Zuhörer mit einem Potpourri der „fünf heißesten Hits“ nach Italien. Donnernden Applaus bekam das Orchester für „Viva la Vida“ mit Laura Nunnenmacher am Saxofon und die flotte Samba „A banda“. Beim Medley mit Titeln von den Prinzen wippten die Füße vieler Zuschauer. Bei der Zugabe klatschten alle begeistert den Rhythmus mit.

„Ich schätze den modernen Sound des Akkordeonorchesters“, findet Richard Nickel, Chef der BigBand „Blue Notes“. „Ich bin froh, dass wir heute kein Orchester Battle spielen“, lobte er den tollen Opener der Akkordeonspieler.

Die „Blue Notes“ stiegen nach der Pause direkt mit dem bekannten Song „Black Magic Woman“ ein, den Laura Nunnenmacher mit ihrem Saxofon-Solo krönte. Weihnachtliches Flair zauberte die Big-Band – unterstützt von Sängerin Veronika Vetter – mit „White Christmas“ in den Kulturschuppen. Vetter, die zum Ensemble des Bregenzer Festspielchores gehört und eine Gesangsausbildung am Landeskonservatorium absolvierte, kam trotz ihrer volltönenden Stimme bei „Blue Skies“ gegen die kräftig agierende Big-Band kaum an. Harald Reiser begeisterte seine Fans mit seinem Saxofonsolo bei „Heartache Tonight“. Auch bei „Tweet Fatigue“ zeigte die Saxofon-Sektion ihr Können. Bei „Diamonds Are A Girl’s Best Friends“ und „From A Distance“ konnten die Zuhörer nochmal die schöne Stimme von Veronika Vetter genießen.

In bewährter Zusammenarbeit trugen die „Schubidus“ zum Gelingen des Konzertabends bei. Bei „Lollipop“ „ploppten“ auch die Zuschauer eifrig und bei „Bring Me A Little Water Silvie“ wurde es ganz still im Saal. Die Zuschauer bedankten sich mit einem donnernden Applaus bei Brigitte Sutter, Irene Nickel, Daniela Dillmann und Ute Schweiger vom Quartett „Schubidu“. Für „Blue Notes“-Bassist Rainer Möser war der Auftritt sein Abschiedskonzert mit der Big-Band. Ein letztes Mal sang er für die Zuschauer mit seiner volumenreichen dunklen Stimme „My Way“ und „For Once In My Life“. Anhaltender Applaus verabschiedete den beliebten Künstler.

Möser ist nicht der Einzige, der die Band verlässt. Schon seit einiger Zeit gibt es – so Nickel – Probleme bei den Trompetern: „Seit Mai haben wir versucht, die Proben mit nur einem Trompeter einigermaßen befriedigend zu gestalten.“ Im Herbst kam Jürgen Pfister dazu. Der Trompeter Christof Schaaf half beim Konzert aus. „Wahrscheinlich ist es bei allen Amateur-Ensembles auf der Welt so, dass die Probenbesuche kurz vor einem Konzert etwas intensiver werden und die Zeit danach von (kurzfristigen) Absagen für die Proben geprägt ist, was natürlich den Frust bei den regelmäßigen Probenbesuchern erhöht“, meint Richard Nickel. Er ist weiter auf der Suche nach einem Klavierspieler, nach Trompetern, Sängern und einem neuen Bassisten. Zwei Interessenten haben sich bereits gemeldet – die Gespräche laufen. Nickel freut sich auf weitere Anfragen – es sollte „allerdings auch klar sein, dass wir mittlerweile auf einem hohen Spielniveau (drei bis vier von sechs) angekommen sind“, gibt er zu Bedenken.