Fabian Sixtus Körner liest aus seinem neuen Buch

Bestseller-Autor Fabian Sixtus Körner ist am Freitag, 9. November, zu Gast beim Liebenauer Landleben. Ab 19 Uhr liest er aus seinem neuen buch. Karten sind ab sofort im Vorverkauf beim Liebenauer Landleben erhältlich.

Der „Journeyman“ Fabian Sixtus Körner präsentiert in Liebenau das Buch „Mit anderen Augen – Wie ich durch meine Tochter lernte, die Welt neu zu sehen.“ Körner, Jahrgang 1981, ist laut Pressemitteilung der Stiftung Liebenau Designer, Fotograf, Blogger und stand zuletzt als Reisereporter bei dem Fernsehsender Pro Sieben vor und hinter der Kamera. Anfang des jahres 2010 begann er, die Welt zu bereisen und dabei für Kost und Logis zu arbeiten. Seine Erfahrungen darüber schilderte er 2013 in dem Buch „Journeyman“, das monatelang ganz oben auf der Bestseller-Liste stand.

Körners neues Buch beschreibt eine Erfahrung ganz anderer Art: das Leben mit einem besonderen Kind. Kurz nach der Geburt seiner Tochter Yanti erfährt Körner, dass sie anders ist. In den darauf folgenden Wochen des Wartens zwischen Angst und Hoffnung wird die nur halb ausgefüllte Geburtskarte über Yantis Brutkasten zum Symbol der Ungewissheit: Was bedeutet der medizinische Code „Q 90“ für ein kleines Kind und seine Eltern? Das Ende der Freiheit, die Körner so liebte?

Diagnose Down-Syndrom: Wie geht man mit einer solchen Nachricht um? Und inwiefern verändert sie das eigene Leben? Der Autor erzählt in dem Buch, was die Intensivstation für Neugeborene und ein Transitraum gemeinsam haben, wie sich sein Blick auf die Menschen und die Welt verändert hat und warum das Reisen mit Kind und Kegel zu den schönsten Erfahrungen des Lebens zählt.