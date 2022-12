F. K. Systembau spendet 5000 Euro an Stiftung Liebenau

Auch in diesem Jahr hat die Stiftung Liebenau eine großzügige Spende von der Firma F. K. Systembau erhalten. Die beiden Geschäftsführer des Bauunternehmens aus Münsingen, Ewald Schmauder und Frank Bechle, überreichten den symbolischen Scheck über 5000 Euro an Markus Nachbaur, Vorstand der Stiftung Liebenau.

Dieser zeigte sich hocherfreut: „Vielen Dank! Das ist eine großzügige Unterstützung für uns. Das ist nicht selbstverständlich“. Seit mittlerweile sieben Jahren ist die Geschäftsführung von F. K. Systembau dazu übergegangen, in der Vorweihnachtszeit Kunden und Partnern keine Geschenke mehr zukommen zu lassen, sondern stattdessen das Geld für soziale Zwecke zu spenden.

Das Spendengeld soll für die Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung in den Ambulanten Diensten der Stiftung Liebenau im Bodenseekreis verwendet werden. Dazu zählen etwa die inklusiven Märchenerlebnistage in Salem, die integrative Samstags- und Ferienbetreuung in Meckenbeuren oder die inklusive Samstagsfreizeit in Markdorf. Gemeinsames Ziel aller Angebote ist, dass sich Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung treffen, sich austauschen und gemeinsam etwas unternehmen können. Dadurch werden auch die Eltern ein kleines Stück entlastet. Um den Teilnehmerbeitrag möglichst gering zu halten, sind diese Angebote auf zusätzliche Spenden angewiesen. Die beiden Geschäftsführer von F. K. Systembau zeigten sich begeistert von den verschiedenen Freizeitangeboten. „Das ist eine tolle Sache und ein schöner Verwendungszweck für die Spende“, kommentierten sie.