In Kürze sollte der Termin für die Abholung der Drehleiter beim Hersteller in Karlsruhe feststehen: Kommandant Stefan Amann geht davon aus, dass dies vor der Sommerpause geschieht. Vorbereitet werde zudem die mehrere Monate dauernde Ausbildung der Besatzung, die am eigenen Fahrzeug vor sich gehen soll. Bislang waren keine Schulungen möglich, nun aber seien alle Kameraden bei den Kreis-Ausbildern angemeldet.