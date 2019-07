Fünfte Spaßrallye wartet mit einer Neuerung auf

Die fünfte Spaßrallye ist am Sonntag, 21. Juli, angesagt. Anmeldungen sind bis 15. Juli möglich.

Anno 2015 war Premiere gewesen für die Veranstaltung, bei der sich die hiesige Scuderia Humpis, der Wasserburger Oldtimer-Club WOC und der Deutschen Damen Automobil Club DDAC als Ausrichter zusammentun und bei der sich ohne Vorkenntnisse mitmachen lässt.

Im fünften Jahr gibt es insofern eine Änderung, als sich die Teilnehmer nicht mehr am Schloss in Brochenzell, sondern am VfL-Sportplatz (mit Wirtshaus im Schussental in der Eugen-Bolz-Straße) treffen. Der Pächterwechsel im Wirtshaus Schloss bringt dies mit sich.

Angekündigt ist die Spaßrallye als idealer Ausflug, um mit der Familie das Bodensee-Hinterland zu erkunden. Dafür gilt folgender Zeitplan: 13.00 Uhr Roadbook Schulung für Anfänger. 13.00 Uhr Anmeldung und Ausgabe der Unterlagen. 13.45 Uhr Fahrerbesprechung. 14.01 Uhr Start des ersten Fahrzeugs, gegen 17.30 Uhr Siegerehrung.

Gefahren wird nach Chinesenzeichen – kleine Pfeile, die die etwa 60 Kilometer lange Route beschreiben, auf der lustige Aufgaben nicht fehlen dürfen.