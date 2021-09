Ein 23-Jähriger ist am frühen Montagmorgen gewaltsam in die Wohnung seiner Ex-Freundin in der Sömmeringstraße in Meckenbeuren eingestiegen. In Abwesenheit der Bewohnerin schlug er laut Polizeibericht mit grober Gewalt die Tür ein und entwendete eine Webcam aus der Wohnung. Den 23-Jährigen erwartet eine Anzeige wegen besonders schweren Falls des Diebstahls.