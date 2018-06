Europameisterin setzt sich durch

Lokalmatador Martin Kiechle hat das Hauptrennen bei der 18. Auflage des Radkriteriums „Rund um d’Kirch“ in Meckenbeuren nach 2014 zum zweiten Mal gewonnen. Doch der Fahrer des RSC Kempten war nicht der einzige, der für Aufsehen am Sonntagmittag sorgte. Neben zahlreichen Jugend- und Hobbyfahrern war es auch die zweifache Gehörlosen-Europameisterin Bianca Metz, die sich mit einer Radbreite gegen ihre Konkurrentin durchsetzte, oder der Sieger der Seniorenklasse III Heiko Gericke, ein ehemaliger DDR-Meister im Kunstturnen, der mit elf Saisonsiegen eine fast unglaubliche Saison fuhr – und mit seinen Aussagen überraschte.

Überrascht zeigte sich Bianca Metz. Die zweifache Gehörlosen-Europameisterin war vor dem Jedermann-Rennen, an dem auch drei Frauen teilnahmen, wenig zuversichtlich, ihre Konkurrentin Jeannine Mark aus Furtwangen in die Knie zu zwingen. „Ich bin am Berg besser, aber auf der Strecke in Meckenbeu- ren gibt es nicht sehr viele davon“, so die 19-Jährige, die aufgrund ihrer Behinderung wieder den Nachteil hatte, die während des Rennens angesagten Prämienrunden nicht mitzubekommen. Dennoch: Nach etwas mehr als einer halben Stunde kam Metz (36:47.093 Minuten) mit einer Radbreite vor Mark (36:47.135) ins Ziel. „Mein Puls war dermaßen weit oben und ich habe Meter um Meter auf sie verloren. Aber ich wusste, dass sie das Tempo nicht durchhalten wird können und bin dann an ihrem Hinterrad geblieben. Es war fies, was ich gemacht habe, aber taktisch sinnvoller“, ging die Fahrerin des RSV Seerose das Rennen noch einmal durch.

Mit ihren 19 Jahren ist die Deutsche Gehörlosen-Meisterin aus Meßkirch schon um vieles routinierter als viele Teilnehmerinnen der Hobby- und Jugendrennen. Der RSV Seerose hatte etwa 15 Jugendliche an der Startlinie stehen, die Eltern einer Teilnehmerin machten sich während des Rennens so ihre Gedanken: „Du kannst hier schon einen 30er-Schnitt fahren, die Frage ist aber, ob das auch fünf Runden klappt.“

Die Senioren des RSV, neben der Radsportgruppe und der Gemeinde Meckenbeuren einer der Organisatoren, waren beim Rennen am Sonntagmittag nicht involviert, „die müssen alle helfen“, sagte Kurt Lippert, Vater der Europameisterin Liane, die am Freitag bei der WM in Doha gefordert ist. „Wir haben etliche Neuzugänge derzeit, auch bei den Senioren sind wir gut aufgestellt. Uns fehlen die 30- bis 50-Jährigen“, so der 2. Vorsitzende des RSV, wie auch Bianca Metz beim Hauptrennen als Streckenposten im Einsatz. Allerdings gehe der Trend zum Mountainbikesport, „die Jugend steigt nicht mehr aufs Rennrad“.

Einmalige Saison

Dort fühlt sich Heiko Gericke mittlerweile richtig wohl. Der 53-Jährige des SSV Ulm 1846 entschied die 48 Runden der Senioren-III-Klasse für sich und beendete damit elf Saisonrennen siegreich. „Das wird wohl einmalig bleiben, denn 2017 kommt der jüngere Jahrgang nach. Aber ich bin sowieso eher der Prämien- als der Ranglistenjäger“, lacht der mehrfache Landesmeister, der in Sachsen-Anhalt geboren wurde, in Potsdam Kunstturner und einstmals DDR-Jugendmeister an den Ringen war. Zum DM-Titel mit dem Rad reichte es nie, „ich hatte heuer die riesige Chance und habe es vergeigt, das nimmst du mit ins Grab“.

Rad fährt Gericke zwar etwa fünfmal die Woche, „aber keine Einheiten über vier, fünf Stunden. Die Qualität entscheidet, und das Alter spürst du nicht so, wenn der Erfolg da ist. Dabei habe ich keinen Plan, ich vertraue auf mein Gefühl“, sagt der 53-Jährige, der ansonsten viel mit Plänen zu tun hat. „Ja, ich bin Trainer und Sportlehrer. Aber das wichtigste ist, dass du locker bleibst und nicht verkrampfst. Mit dem Sport wird der Stress kompensiert, viele sehen den Sport unheimlich verbissen.“ Bei den Senioren ging es heiß her. Ein Fahrer beschuldigte den anderen , zu unfairen Mitteln gegriffen zu haben. Doch es war eine der wenigen lautstark geführten Diskussionen.